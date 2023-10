Demain nous appartient spoilers : un mort, des retours, les résumés jusqu’au 17 novembre 2023

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 17 novembre 2023 – Si vous êtes impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend début novembre dans votre série « Demain nous appartient », c’est le moment. Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2023.





Et on peut déjà vous dire qu’un ado va trouver la mort ! Il s’agit de Corentin.







La police cherche à comprendre ce qui s’est passé pour Corentin… Et les ados de Sète sont tous sous le choc. Le tragique évènement rapproche Luna et Camille.

De son côté, Soizic n’a toujours pas dit son dernier mot avec François.

Et au commissariat, Martin Constant fait son grand retour le 16 novembre. Marianne Delcourt rentre elle aussi à Sète !

Quant à Soraya, elle décide de se sacrifier… Va-t-elle choisir Noor ou Gabriel ?

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 novembre 2023

Lundi 13 novembre (épisode 1555) : La mort de Corentin est au cœur des recherches policières. Soizic ne s’avoue pas vaincue. Sara et Roxane se disputent le premier mot d’Enora.

Mardi 14 novembre (épisode 1556) : Les policiers déterrent un dossier où des cibles sont révélées. Alex et son équipe de choc doivent faire face aux aléas de la restauration. Un mystérieux colis attise la convoitise de William.

Mercredi 15 novembre (épisode 1557) : Une piste redonne espoir aux enquêteurs. Lizzie et Jack sont menacés à distance. Victoire joue les entremetteuses. Nordine et William s’affrontent sans répit.

Jeudi 16 novembre (épisode 1558) : Des retrouvailles entre père et fils sèment le trouble au sein de l’enquête. Le plan cupidon ne se passe pas comme prévu. Le retour de Marianne fait trembler les murs.

Vendredi 17 novembre (épisode 1559) : Camille et Luna sont obligées de faire front commun. Soraya se sacrifie par amour. Un nouvel élève vole au secours de Violette.



