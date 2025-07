C dans l’air du 18 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 18 juillet 2025













C dans l’air du 18 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Israël-Syrie : le nouveau casse-tête de Trump

Au lendemain d’une fragile trêve entre Israël et le régime syrien, Benjamin Netanyahu a justifié les frappes israéliennes par l’entrée de l’armée syrienne à Souweïda, bastion druze. Les combats entre factions locales et forces gouvernementales y ont fait près de 600 morts. Israël a riposté en bombardant le ministère de la Défense syrien, poussant l’armée d’Al-Charaa à se retirer du sud du pays. Pour Netanyahu, Damas a violé les principes de démilitarisation et de protection des Druzes. Ce regain de tensions survient alors que les deux pays semblaient amorcer un dialogue, soutenu par Washington, qui avait récemment levé ses sanctions contre la Syrie. La reprise des violences complique encore la donne pour Donald Trump, déjà embourbé à Gaza, au Liban et en Iran.



Aux États-Unis, sa politique étrangère divise. John Bolton, ex-conseiller à la sécurité, critique un cessez-le-feu jugé trop hâtif après les frappes sur l’Iran, et appelle à soutenir l’opposition iranienne pour déstabiliser le régime.

Par ailleurs, de plus en plus de vétérans américains tournent le dos à Trump. Ils dénoncent les coupes dans les aides, la privatisation du ministère des anciens combattants, et son manque de soutien à l’Ukraine. Certains ont même manifesté contre lui le 6 juin, date symbolique du Débarquement.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 18 juillet 2025