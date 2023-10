Des racines et des ailes du 4 octobre : « Les anges gardiens du patrimoine » ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 4 octobre 2023 – C’est un nouvel inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s’intitule « Les anges gardiens du patrimoine ». De la Bourgogne à la Charente-Maritime, du Mont-Saint-Michel au château de Rambouillet, des anges gardiens restaurent les plus beaux monuments français.





Des racines et des ailes du 4 octobre « Les anges gardiens du patrimoine »

Sur les toits du Mont-Saint-Michel, Delphine Christophe, directrice de la conservation du Centre des monuments nationaux, dirige un chantier titanesque : la restauration de la Merveille, le chef-d’œuvre gothique du Mont-Saint-Michel. Nous la suivrons aussi dans d’autres missions prestigieuses : l’enrichissement des collections du somptueux Hôtel de la Marine à Paris ; le réaménagement des espaces secrets du château de Rambouillet, ancienne résidence privée des présidents de la République, ou encore l’ouverture d’une abbaye cistercienne reconvertie pour devenir le plus grand centre d’art contemporain d’Occitanie.

De Rochefort, en Charente-Maritime, à Grenade, dans le sud de l’Espagne, Elsa Ricaud mène une quête singulière. À 38 ans, la jeune architecte du patrimoine a décroché un projet colossal : la restauration de la maison de l’écrivain voyageur Pierre Loti : véritable condensé de ses voyages. Une mosquée, une chambre arabe, une salle chinoise… Autant d’univers qu’Elsa devra s’approprier pour leur redonner vie.



Faire revivre la maison d’un illustre écrivain, c’est aussi l’engagement de François-Xavier Richard. L’artisan d’excellence est l’un des derniers en France à détenir un savoir-faire extraordinaire : l’impression de papiers peints à la planche. Cette année, il met son talent au service de la maison d’enfance de Marcel Proust. Pour redécouvrir les décors de l’écrivain, il devra se replonger dans son œuvre et aura de belles surprises !

Depuis qu’il a acquis le château de Chevigny-en-Valière, près de Beaune, Stéphane Sésé est déterminé à lui rendre son faste du XIXe siècle. Son château éclectique est l’un des rares en France à disposer d’un petit théâtre privé à l’italienne. Stéphane s’est donné deux semaines pour le remettre dans la lumière et y organiser un concert privé. Parviendra-t-il à restaurer son lustre de Murano et les velours de sa loge d’honneur à temps pour que la musique de Rossini puisse résonner dans le théâtre ?