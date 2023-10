« Petit ange » : histoire et interprètes du téléfilm inédit ce soir sur France 2 (4 octobre 2023)

Publicité





« Petit ange » : histoire et interprètes du téléfilm inédit ce mercredi 4 octobre 2023 sur France 2. Un téléfilm réalisé par Christian Bonnet avec Anny Duperey dans le rôle principal. Clara rouvre les portes du manoir de sa famille, qui va révéler de sombres secrets.











« Petit ange » : l’histoire

À la mort de son père, Clara rouvre les portes de Blanchefaille, un vieux manoir perché sur une falaise dominant l’océan ; une maison de famille, qu’elle a quittée à l’âge de 7 ans, après l’accident dramatique qui a handicapé sa mère, Sybille.

Réinvestir cette maison pourrait être l’occasion de renouer avec sa mère, avec qui elle entretient des rapports distants, et démarrer une vie nouvelle avec Arthur, son mari depuis peu, veuf et père d’une adolescente qui a, elle aussi, besoin de renouveau.

Mais la maison, où ses parents accueillaient autrefois des enfants placés, semble lui résister et résonne des échos du passé : des souvenirs enfouis ressurgissent, des traces réapparaissent, des fantômes se réveillent… Peu à peu des indices révèlent de terribles secrets : une enfance beaucoup plus sombre que dans les souvenirs flous de Clara, son tempérament très jaloux, la mort suspecte de ce petit garçon placé qu’aimait tellement sa mère. Clara se met à douter d’elle-même. A-t-elle été une petite fille violente jusqu’à tuer ? Est-elle restée dangereuse à l’âge adulte ? Serait-elle capable de faire du mal à Arthur et à sa fille ? Et si la vérité était bien pire que celle qu’elle avait imaginée ?



Interprètes

Avec Anny Duperey (Sybille Delestre), Alexia Barlier (Clara Malherbe), Arnaud Binard (Arthur), Daphné Girard (Mia), Julie Victor (Audrey Leroux), Julie Duquenoy (Sybille Delestre à 35 ans), Renaud Hézèques (Renaud Delestre)…

Bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre téléfilm…

