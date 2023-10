Envoyé Spécial du 12 octobre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 12 octobre 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Eolien marin : la ruée vers le vent

Le littoral français va radicalement changer de visage dans les années qui viennent. A l’horizon 2030, la France devrait exploiter 17 parcs éoliens offshore. Le prochain, en Bretagne, au large de Saint-Brieuc a commencé à produire de l’électricité durant l’été 2023. L’énergéticien espagnol Iberdrola installe 62 mats de 207 mètres de hauteur qui alimenteront 835 000 foyers. Un chantier gigantesque que les équipes d' »Envoyé spécial » ont pu suivre en exclusivité. Les pêcheurs craignent de voir leurs ressources en coquille Saint-Jacques disparaitre. Ont-ils raison d’être inquiets ?

Du côté de Batz-sur-Mer, le tout premier champ d’éoliennes offshores est visible depuis l’été 2022. La ligne d’horizon n’est définitivement plus la même… Qu’en pensent les habitants et les touristes ? En Ecosse, on ne se pose plus vraiment la question car les éoliennes en mer font partie du décor. Les industriels y ont pris de l’avance et y prépare déjà la nouvelle technologie : les éoliennes flottantes.

🔴 Sur le terrain, en Israël et au Liban

Les équipes d’ »Envoyé spécial » se sont rendues en Israël, avec les reportages de Clément Le Goff et Julien Fouchet et, depuis le Liban, Loïc de La Mornais en plateau dans les camps de réfugiés palestiniens,



🔴 Héroïne, le poison des campagnes

Dans l’est de la France, le département de la Meuse compte à peine 185 000 habitants. Dans son paysage rural, l’équipe d' »Envoyé spécial » a découvert des villages gangrenés par la drogue. Dominique Guirlet, ancienne médecin du Samu devenue addictologue, constate chaque jour les ravages de l’héroïne, dans lesquels elle voit l’équivalent d' »une troisième guerre »… Avec dix confrères, elle travaille dans des Centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) locaux disséminés dans le département.

Ici, les toxicomanes sont parfois bien intégrés dans la société, car les drogues dures circulent facilement, banalisant leur usage. Elles occupent aussi une place non négligeable dans l’activité judiciaire. Le procureur de Bar-le-Duc, Sofian Saboulard, a découvert des campagnes empoisonnées par la drogue, notamment l’héroïne, peu chère, et une criminalité organisée venue de Metz et Nancy. Selon lui, il s’agit d’un « territoire à l’abandon », avec des « difficultés d’accès aux transports, et à l’emploi », et l’héroïne, financièrement accessible, semble présente dans toutes les communes.

🔴 Les glaneurs de pommes de terre

🔴 Les glaneurs de pommes de terre