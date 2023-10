Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 11 octobre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 5)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 11 octobre 2023 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 5 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode spécial « Accros au choco », c’est Clémence qui a été éliminée.







Sur l’épreuve de Cyril, les pâtissiers amateurs devaient revisiter le coulant au chocolat. Thibault, Julia et Kérédine ont fait des tops tandis que du côté des flops, on a retrouvé Hafidou, David et Fanny !

Pour l’épreuve technique, il fallait réaliser l’éclat choco de Maxence Barbot. Une épreuve particulièrement difficile ! Chantal a fini dernière, Kérédine avant-dernier. Emilie est 3ème, Ninon 2ème et Thibault 1er !



Sur l’épreuve créative, ils devaient impressionner le jury avec une œuf surprise XXL ! Montgolfière, mouton, vague marine… À eux de réaliser un œuf en chocolat de 30cm de hauteur, qui renferme une surprise comestible. Ils étaient avec la cheffe chocolatière Jade Genin, qui a donné son coup de coeur à Bertrand !

Le Meilleur Pâtissier du 11 octobre 2023 : Thibault a le tablier bleu, Hafidou éliminé

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Ça se jouait entre Thibault et Julia, et ils ont choisi de le donner à Thibault ! Et pour le pâtissier éliminé, c’était entre Hafidou et Clémence qui n’ont pas brillé ce soir. Et c’est finalement Clémence qui a été éliminée !

Clémence a toutefois une seconde chance avec la cuisine secrète de Mercotte. Il devait affronter Monique en duel.

Rendez-vous le mercredi 18 octobre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 5. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.