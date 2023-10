Ici tout commence du 9 octobre : Ambre bouleversée face à Malik (résumé + vidéo épisode 769 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 9 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 769 – Ambre décide d’aller parler à Malik ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, après qu’elle lui ait révélé la vérité vendredi, Malik n’a pas donné de nouvelle du week-end… Il est très déçu.

Ici tout commence du 9 octobre 2023 – résumé de l’épisode 769

Après un week-end de silence radio, Ambre décide d’aller parler à Malik. Il lui explique qu’il est très déçu, il ne comprend pas pourquoi elle lui a caché qu’elle était Ophélie pendant toutes ces semaines ! Ambre lui dit qu’elle a flippé, elle ne sait même pas vraiment pourquoi elle ne lui a rien dit. Malik a toujours été sincère avec elle, il ne la comprend pas et tombe de haut. Ambre est bouleversée face aux paroles de Malik…

A L’institut, un team building vire au carnage. Pour exceller en cours, Pénélope prend de grandes résolutions. Et un usurpateur vient semer la zizanie entre Rose et Clotilde.

Ici tout commence du 9 octobre 2023 – vidéo premières minutes



