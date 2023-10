Ici tout commence spoiler : Laetitia confie à Lionel que... (vidéo épisode du 10 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Lionel et Kelly ont-ils encore une chance de se retrouver dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Lionel ne va pas bien et il a eu une grosse dispute avec Kelly et Malik… Laetitia se promène dans le parc de l’institut avec Zacharie quand elle décide d’aller lui parler.











Laetitia confie à Lionel qu’elle pense que tout n’est peut être pas perdu. Elle ne sait pas où en est Kelly mais elle conseille à Lionel d’aller lui ouvrir son coeur et lui livrer ses sentiments…

Zacharie fait remarquer à Laetitia qu’elle ne devait plus se mêler des affaires de sa fille… Mais a-t-elle bien fait d’aller parler à Lionel ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 770 du 10 octobre 2023, Laetitia parle à Lionel



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

