« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 20 octobre : votre épisode ce soir sur France 2

« Les petits meurtres d'Agatha Christie » du 20 octobre 2023 – Ce soir, France 2 rediffuse un épisode de sa série phare, « Les petits meurtres d'Agatha Christie ». Au programme ce soir, l'épisode 2 de la saison 3 intitulé « La chambre noire ».





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







Saison 3, Épisode 2 : La chambre noire : Deux jeunes mannequins sont assassinées à quelques jours d’intervalle. Les premières pistes emmènent Gréco vers le magazine de mode FEMMES et son photographe sulfureux, John Devers, qui aime les très jeunes filles. Lorsqu’une troisième jeune modèle du magazine est assassinée, le Commissaire Divisionnaire met Gréco sur la touche et confie l’affaire à une star de la Crime parisienne. Vexée à mort, Gréco démissionne. Mais elle met un point d’honneur à trouver le meurtrier avant tout le monde. Elle mène l’enquête depuis sa chambre d’hôtel, avec ses deux adjoints Max et Rose en sous-marin au Commissariat.

Avec : Arthur Dupont (Max Beretta), Emilie Gavois-Kahn (Annie Greco), Chloé Chaudoye (Rose Bellecour), Benoit Moret (Jacques Blum), Quentin Baillot (Servan Legoff), Loïc Legendre (PVK), Aggy K Adams (Jane Malory), Jérôme Kircher(François Seban)



« Les petits meurtres d’Agatha Christie » c’est ce soir sur France 2 et France.TV