« Sophie Cross » : la saison 2 inédite ce soir sur France 3 (31 octobre 2023)

Ce mardi soir sur, sur France 3, c'est le lancement de la saison 2 inédite de la série « Sophie Cross ». Au programme aujourd'hui, l'épisode 1 de la série portée par Alexia Barlier et Thomas Jouannet.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo, avant-première et replay sur France.TV







« Sophie Cross », présentation de la saison 2

Désormais, Sophie et Thomas ont un nom : « Céline Chassagne », des griffes de laquelle ils sont parvenus in extremis à sauver le jeune Sébastien Detiège, avec l’aide des équipes du commissaire Lecomte.

Plus que jamais, l’espoir de retrouver Arthur vivant les anime, Thomas est maintenant aux côtés de Sophie, ensemble ils feront tout pour retrouver leur fils, alors même qu’ils doivent, en parallèle de cette quête vitale, résoudre des affaires criminelles bien singulières. L’équipe d’enquêteurs au complet devra faire preuve d’ingéniosité et de solidarité.



La liaison d’Amina et Fred s’avère sérieuse et, de son côté, Gabriel va retrouver sur son chemin une ancienne connaissance…

« Sophie Cross » : résumé de l’épisode 1 de la saison 2 « Sans laisser de traces »

A première vue, le responsable de la bibliothèque de l’université a fait une chute mortelle en passant par-dessus une rambarde. Rapidement, il devient évident qu’il y a eu préméditation et qu’il s’agit donc d’un meurtre. Mais au moment des faits, il n’était pas censé se trouver sur son lieu de travail. L’assassin visait-il quelqu’un d’autre ? Cette malheureuse coïncidence a permis de révéler au grand jour un secret que le bibliothécaire cachait soigneusement depuis des années… L’équipe comprend que la victime, marié et père d’un enfant, n’est pas du tout celui qu’il prétend être. Des années auparavant, il aurait quitté son ancienne vie et changé d’identité. Sa mort aurait-elle un rapport avec cette découverte ?

Le casting

Avec Alexia Barlier (Sophie Cross), Thomas Jouannet (Thomas Leclercq), Cyril Lecomte (Gabriel Deville), Mariama Gueye (Amina Dequesne), Oussama Kheddam (Fred Fontaine), Wanja Mues (Alexander Brandt), Fred Bianconi (Maxime Lecomte), Olivier Soler (Olivier Marchand), Martin Verset (Arthur)

Et dans l’épisode 1 : Nadia Fossier (Nadia Merieux), Olivier Massart (Daniel Merieux), Félix Barel (Jonas Merieux), Eric Pucheu (Charly Bayle), Lila Guiraud (Rose Jansen), Simon Lombart (Enzo Saada), Anne Beaupain (Constance Dormoy), Malou Mullier (Romane Dormoy).