« Harry Potter et la chambre des secrets » : votre film ce soir sur TF1 (31 octobre 2023)

« Harry Potter et la chambre des secrets » est une nouvelle fois en mode rediffusion ce mardi soir sur TF1. Un film culte – le 2ème de la saga Harry Potter – qui fera certainement le plaisir de vos enfants en ces vacances scolaires.





A voir ou revoir sur la chaîne dès 21h10 mais aussi depuis tous vos appareils connectés sur MYTF1 et sa fonction direct. Attention, pas de replay comme pour tout film de cinéma.







« Harry Potter et la chambre des secrets » : l’histoire

Consigné dans sa chambre, alors que son oncle, sa tante et son cousin reçoivent d’importants invités, Harry Potter reçoit la visite d’un elfe, porteur d’un inquiétant message : Harry ne doit pas retourner à Poudlard à la rentrée, car une terrible menace plane sur l’école. Le jeune sorcier fait abstraction de ce message, mais est, dès le premier jour de classe, victime d’une voix malveillante. Celle-ci lui apprend que la légendaire mais dangereuse Chambre des secrets a été rouverte. L’héritier de Serpentard sème donc le trouble à Poudlard en pétrifiant d’innocentes victimes, et aucun professeur ne parvient à l’arrêter…Heureusement, Harry, décidé à agir, peut compter sur le soutien d’Hermione et de Ron.

La bande-annonce



« Harry Potter et la chambre des secrets » un film de Chris Colombus avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint ou bien encore Emma Watson. Ce soir sur TF1.