Un si grand soleil spoiler : Alex passe la nuit avec... (épisode du 1er novembre)

Un si grand soleil spoiler – Alex va finalement vite se remettre de sa rupture avec Julie dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ! En effet, dans quelques jours, Alex va passer la nuit avec… Mo !

Une nuit qui va donner lieu à un joli quiproquo avec Hugo…











En effet, Yann pense qu’Alex a couché avec Sabine après le dîner arrangé par Manu et Eve. Mais il s’est trompé… Résultat, Hugo est abattu et déçu ! Il se sent trahi par Sabine…

De son côté, Alex se réveille avec Mo…

