Demain nous appartient du 9 novembre : le témoignage bouleversant de Dorian (résumé + vidéo épisode 1553 en avance)

Demain nous appartient du 9 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1553 de DNA – Dorian se réveille à l’hôpital ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Il livre un témoignage bouleversant à la police et leur donne des indices pour retrouver les autres ados…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 9 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1553

Dorian a été hospitalisé d’urgence après que Karim l’ait retrouvé entre la vie et la mort. Il est hors de danger et se réveille. Ses parents ont à ses côtés. Dorian est profondément choqué et s’inquiète pour les autres, il veut parler à la police. Etienne appelle Karim, Dorian lui donne des indices pour retrouver les ados… Il annonce que Corentin est mort, abattu dans l’escape game. Le procureur annonce à Karim qu’il veut tout le monde sur cette enquête et il va demander des renforts à la gendarmerie, il faut retrouver les ados au plus vite !

Contre l’avis de la police, Sébastien risque sa vie pour sauver Camille. De leur côté, Eloïse et Bart font des étincelles. Et Noor fait un esclandre, prenant le personnel de l’hôpital à parti.

VIDÉO Demain nous appartient du 9 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



