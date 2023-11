Ici tout commence spoiler : le surprenant mea-culpa de Rose avec Carla... (vidéo épisode du 14 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un mea-culpa inattendu qui vous attend dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Rose va finalement faire un pas vers Carla, et on peut dire que c’est surprenant !

Entre ces deux là, c’est la guerre ces derniers temps et clairement Rose n’apprécie pas du tout la jeune femme…











Et pourtant, la semaine prochaine à l’institut Auguste Armand, Rose va finalement venir voir Carla et faire son mea-culpa ! Elle lui demande comment elle va et se dit touchée par ce qu’elle vit… Carla ne comprend pas et a du mal à la suivre. La jeune femme n’a aucune envie de l’écouter et oublier tout ce qu’elle a pu lui dire avant.

Rose est bouleversée face aux mots de Carla, qui lui rappelle qu’elle n’est ni mère ni enceinte, elle ne peut pas la comprendre ! Carla a touché là où sa fait mal…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 795 du 14 novembre 2023, Rose fait un pas vers Carla…



