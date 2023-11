« Un jour un destin » du 10 novembre 2023 : Mireille Darc ce soir sur France 3

Publicité





« Un jour un destin » du 10 novembre 2023 : c’est un numéro consacré à Mireille Darc qui vous attend ce vendredi soir sur France 3. Revivez la rencontre unique et la complicité entre la joyeuse bande de Georges Lautner et « la Grande Sauterelle », Mireille Darc.





Rendez-vous dès 21h10 ou en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV







« Un jour un destin » du 10 novembre 2023 : présentation

À l’occasion du soixantième anniversaire de la sortie des Tontons flingueurs, la collection « Un jour / un destin » raconte l’histoire de ce film devenu culte et de cette bande qui avait en commun le goût des bonnes bouffes, le sens de la répartie et l’humour avant tout. Personne n’avait imaginé qu’une jeune comédienne, Mireille Darc, allait se hisser au niveau de ces monstres sacrés du cinéma et devenir la partenaire et l’amie de Lino Ventura, de Bernard Blier, de Jean Gabin mais aussi de Georges Lautner et de Michel Audiard.

De quelle manière s’est-elle imposée parmi ces bonshommes ? Quelle était la nature réelle de leurs liens ? Enfin, comment s’est-elle émancipée de ces inséparables en devenant une femme libre à l’écran ?



Les enfants des Tontons et les proches de Mireille Darc dévoilent l’écriture de scènes marquantes, les coulisses de tournage et des moments d’amitié mémorables.