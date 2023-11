Ici tout commence spoiler : Maya surprend Léonard et Ethan... (vidéo épisode du 14 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Léonard a des sentiments pour Ethan dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que ça va créer des tensions avec Maya… et un profond malaise avec Ethan !

Dans quelques jours, Ethan va commencer à se demander pourquoi Léonard est devenu si distant avec lui…











Les deux amis sont entrain de faire des macarons, Ethan apprend la technique à Léonard en vue des prochains évaluations. Léonard est distant et veut s’éclipser… Mais Ethan insiste et essaie de détendre l’atmosphère. Ils redeviennent vite très complices et Maya débarque à ce moment là… Sachant que Maya est au courant de ce que ressent Léonard, le moment est particulièrement gênant !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 793 du 10 novembre 2023, Carla garde Naël



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

