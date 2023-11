« Master crimes », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (9 novembre)

Publicité





Master crimes, vos épisodes inédits du jeudi 9 novembre 2023 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance sa nouvelle série évènement « Master crimes ». Une série portée par Muriel Robin à retrouver chaque jeudi soir à raison de deux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Master crimes » : présentation de la série

Louise ARBUS est une prof de psycho-criminologie à l’Université, aussi brillante qu’exaspérante, dont le talent est reconnu dans la France entière. Appelée par le commissaire RUGASIRA, elle se retrouve sur une scène de crime à la mise en scène soignée et spectaculaire. La victime porte sur elle la phrase issu d’un de ses livres : « J’attends le tueur parfait » Le tueur semble s’adresser à elle. Louise Arbus est donc contrainte de collaborer avec les flics pour résoudre cette enquête, elle qui s’était promis d’arrêter 8 ans auparavant, suite à la condamnation d’un certain Pierre DELAUNAY …

Pour mener son enquête, Louise recrute alors quatre de ses étudiants pour l’assister : SAMUEL (un jeune homme discret et timide), MIA (une belle blonde, tête brûlée, la trentaine), BORIS (premier de la classe) et VALENTINE (une rousse pétillante, instagrameuse ). Avec eux, elle sonde le cerveau de ce tueur. Sa méthode ? Une perspicacité redoutable et une mauvaise foi sans limite qui vont mettre à rude épreuve la patience de la capitaine DELANDRE, une flic intègre qui ne supporte pas le désordre, ni les entorses au règlement. Elle va avoir fort à faire avec cette prof déjantée et ses élèves indisciplinés. Alors que les meurtres se multiplient, Louise dresse le portrait d’un serial killer qui semble commettre des meurtres pour « punir » ses victimes de leurs pires pêchés…



« Master crimes » : vos deux épisodes du 9 novembre

Episode 1 : Louise Arbus, prof de psychocriminologie à l’université, reconnue dans la France entière, est appelée sur une scène de crime macabre à la mise en scène soignée. La victime porte sur elle la phrase issue d’un de ses livres : « J’attends le tueur parfait ». Le tueur semble s’adresser à elle. Louise Arbus est donc contrainte de collaborer avec la police pour résoudre cette enquête, elle qui s’était promis de ne plus jamais aller sur le terrain huit ans auparavant. Mais c’est sans compter sur l’aide de ses élèves…

Personnages et interprètes

Avec : Muriel Robin (Louise Arbus), Anne Le Nen (Barbara Delandre), Olivier Claverie (Oscar Rugasira), Victor Meutelet (Samuel Cythere), Astrid Roos (Mia Delaunay), Nordine Ganso (Boris Volodine), Thaïs Vauquières (Valentine Vallée), Michaël Cohen (Théodore Belin), Léon Durieux (Grégoire), Dan Herzberg (Père de Samuel), Marion Creusvaux (Noémie Lacoudre), Mark Grosy (Sébastien Ternard), Azedine Kasri (Samir), Pierre André (Arthur – Policier 1), Romane Colonna Cesari (Sécrétaire clinique), Sylvain Saint-Jalmes (Père Valentine)

VIDEO Master crimes, la bande-annonce

Découvrez en avant-première des images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce.

Master crimes, votre nouvelle série avec Muriel Robin, Anne Le Nen et Nicolas Briançon. 📺 JEUDI à 21H10 sur #TF1. ▶️ Et en streaming sur @MYTF1. pic.twitter.com/aNKg0DYIKB — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) November 5, 2023