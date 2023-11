Star Academy du 11 novembre : le 2ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 11 novembre 2023, le prime 2 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le second prime en direct de la Star Academy 2023. Une soirée à l’issue de laquelle un premier académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 11 novembre 2023, le programme du prime 2

Ce soir, c’est le deuxième prime évènement de la Star Academy. Pour la toute première fois, les élèves vont interpréter sur scène et en direct l’hymne de la promo 2023, « J’irai au bout de mes rêves ».

Place aussi aux premiers duo avec Jenifer, Louane, Grand Corps Malade, Richard Cocciante, et la star internationale James Arthur !



Candice et Axel chanteront « L’effet de masse »; Héléna et Julien chanteront « Vivo per lei »; Axel, Julien, Pierre et Victorien chanteront et danseront sur « Partir un jour » des 2be3. Et tous les élèves reprendront « L’important c’est d’aimer » de Pascal Obispo.

Et rappelons que Djebril, Margot et Louis sont les premiers nommés. Ils chanteront chacun un titre pour défendre leur place. Qui sera le premier à quitter l’aventure ?

VIDÉO Star Academy du 11 novembre, la bande-annonce

#EVENEMENT#StarAcademy, le prime, présenté par @nikosaliagas. 📺 DEMAIN À 21H10 SUR #TF1. ▶️ Et en streaming sur @MYTF1. 👉 Et ne manquez rien de la vie au château, avec la chaîne, live de la star Academy sur @MYTF1. pic.twitter.com/avt9xYfjxx — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) November 10, 2023

Star Academy 2023, sondage des nominations de la semaine 1

