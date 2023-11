100% logique du 11 novembre : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2

Publicité





100% logique du 11 novembre 2023 – Ce samedi soir, Cyril Féraud est de retour sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Au programme ce samedi soir, un nouveau quiz qui ne teste pas la culture générale et les connaissances, mais la logique, le sens de l’observation et le bon sens des téléspectateurs !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







100% logique du 11 novembre, présentation du jeu

Quels que soient son âge, son niveau d’études ou de connaissances, tout le monde peut participer. Un enfant de 10 ans a autant de chance de gagner qu’un adulte de 80 ans, car, pour chaque question, la réponse est « sous vos yeux », mais encore faut-il la voir !

100 candidats s’affrontent pour tenter d’aller le plus loin possible dans le jeu et décrocher la cagnotte pouvant grimper jusqu’à 100 000 €.

Ils vont devoir répondre à une série de questions : de la plus facile (celle à laquelle 95 % des Français peuvent répondre) à la plus difficile (celle à laquelle seulement 1 % de la population est capable de répondre).



En début d’émission, les 100 candidats reçoivent la somme de 1 000 €. Mais en cas de mauvaise réponse ils sont éliminés, et leurs 1000 € vont faire grimper la cagnotte globale de l’émission. Le dernier ou les derniers candidats en lice auront la possibilité de répondre à l’ultime question : celle à laquelle seulement 1 % de la population est capable de répondre, et de décrocher la cagnotte pouvant atteindre 100 000 €.

Qui sera capable de déjouer tous les pièges, et d’arriver jusqu’à l’ultime question ? Ce quiz événement va permettre aux téléspectateurs de tester leur logique, leur bon sens, mais aussi de se mesurer à tous les autres membres de la famille !

100% logique du 11 novembre, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Damien Thévenot, Nicole Ferroni et Jean-Fi Janssen.

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV