Un si grand soleil spoilers : Cécile doute toujours, Christophe a une idée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 13 au 17 novembre 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 13 au 17 novembre 2023 – Le week-end ne fait que commencer mais si vous avez déjà hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Cécile décide d’aller à Paris pour rencontrer Gaëlle Lestrac et l’interroger sur le fleuriste… Mais Christophe a un coup d’avance et déjà appelé Gaëlle pour lui demander de le couvrir. Gaëlle assure à Cécile que Christophe n’est pas le fleuriste ! Mais Cécile doute toujours et Christophe a une ultime idée pour rabattre les cartes…

De son côté, Sylvio continue d’insister auprès de Janet, qui ne veut plus le voir ni continuer les maraudes. Sylvio n’accepte pas sa décision et va beaucoup trop loin.

Et Alix a un date avec Hugo… Mais ça ne se passe pas du tout comme elle l’espérait !

Quant à Ludo, il retrouve Jade et appréhende de lui annoncer qu’il veut rester vivre en coloc avec Elise.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 13 au 17 novembre 2023

Lundi 13 novembre 2023, épisode 1274 : Alors qu’il apparaît que toutes les casquettes ne sont pas identiques, Ludo va devoir annoncer une grande nouvelle à Jade et redoute énormément sa réaction.

Mardi 14 novembre 2023, épisode 1275 : Alors que Hugo tente de son mieux de se changer les idées, Alix, pensant passer une bonne soirée, est prise dans un véritable traquenard.

Mercredi 15 novembre 2023, épisode 1276 : Alors que Boris prend son mal en patience, Cécile se confronte à Gaelle Lestrac. Pour le meilleur ou pour le pire ?

Jeudi 16 novembre 2023, épisode 1277 : Alors que Karine s’en prend à Bilal, qui confesse ses remords, Sylvio, encore une fois, va beaucoup trop loin.

Vendredi 17 novembre 2023, épisode 1278 : Alors que Karine prend en main les négociations salariales à L-Cosmétique, Christophe a une idée lumineuse qui pourrait rebattre les cartes.



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 13 au 17 novembre 2023

