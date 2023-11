Echappées Belles du 11 novembre : direction la Guyane ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 11 novembre 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Guyane, un nouvel Eden », suivi de la rediffusion « Île Maurice, un paradis retrouvé ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 11 novembre, à 20h55 – « Guyane, un nouvel Eden » (inédit)

Située sur le continent sud-américain, entre le Suriname et le Brésil, la Guyane, avec une superficie de plus de 83 000 km2, presque autant que le Portugal, est le plus grand département français. 8 millions d’hectares, soit plus de 95 % de son territoire, sont recouverts par la forêt amazonienne. Le nom Guyane vient de l’arawak, une langue amérindienne, Guiana signifiant « terre d’eau abondante ».

La Guyane est une véritable mosaïque de peuples et de cultures. Par son histoire (esclavage, colonisation, ruée vers l’or, transportation) et sa situation géographique, c’est un véritable melting-pot culturel que nous explorons en compagnie de Sabine Quindou.

Ses presque 300 000 habitants, répartis en plus de 25 ethnies, permettent à la Guyane de jouir d’une population particulièrement métissée et plurielle.



Publicité





Le territoire a su faire de son histoire et de sa forêt primaire un atout.

Les reportages : Tourisme du littoral aux îles du salut et sur les marais de Kaw / Auberge du Mahury / Biodiversité en Guyane / Préservation de la faune / Les trésors agricoles de Guyane / Préservation des cultures amérindiennes.

Echappées Belles du 11 novembre à 22h30 – « Île Maurice, un paradis retrouvé » (rediffusion)

Comment les Mauriciens parviennent-ils à concilier tourisme et protection de leur environnement ? Comme toutes les grandes « destinations phare » de la planète, durement touchées par la crise sanitaire et ses conséquences sur l’activité touristique, l’île doit se réinventer un avenir sans doute plus raisonné. Bienvenue à l’île Maurice !

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 11 novembre 2023 dès 21h sur France 5