Un si grand soleil spoilers : grande nouvelle pour Alain, Yann tourmenté, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 27 novembre au 1er décembre 2023)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 27 novembre au 1er décembre 2023 – En ce lancement de week-end, vous êtes déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que Yann va devoir se replonger dans de mauvais souvenirs… En effet, Pierre, l’homme qui a tué la femme de Yann il y a trois ans, est libéré de prison ! Yann est sous le choc en le découvrant libre aux Sauvages. Il est très en colère et a bien du mal à l’encaisser…

Pierre est kiné à l’hôpital. Alors que Tom se blesse, Pierre fait la connaissance de sa soeur, Emma. Entre ces deux là, le coup de coeur est immédiat…



Publicité





De son côté, Alain découvre grâce aux résultats du test adn reçu pour son anniversaire qu’il a eu un enfant. Il est sous le choc et laisse ses coordonnées pour que son enfant puisse le contacter…

Quant à Marc et Léonor, ils filent le parfait amour. Marc a envie qu’ils vivent ensemble mais Léonor craint la routine…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 27 novembre au 1er décembre 2023

Lundi 27 novembre 2023, épisode 1284 : Un nouveau personnage au passé tumultueux fait son entrée à l’hôpital. De leur côté, Marc et Léonor se comportent comme de vrais ados…

Mardi 28 novembre 2023, épisode 1285 : Alain reçoit enfin les résultats de son test ADN et fait une découverte qui pourrait bien changer sa vie entière… Tom se blesse et provoque malgré lui une rencontre.

Mercredi 29 novembre 2023, épisode 1286 : Un élément du passé de Yann resurgit et va provoquer une réaction extrêmement forte chez lui. Quant à Marc, il fait une proposition inattendue à Léonor. Que décidera-t-elle ?

Jeudi 30 novembre 2023, épisode 1287 : Une surprise de taille attend Alain et Elisabeth, tandis que la tension monte entre Florent et Johanna.

Vendredi 1er décembre 2023, épisode 1288 : Yann tente de lutter contre ses démons. Pendant ce temps, Elisabeth s’improvise hôte et sa flexibilité est mise à rude épreuve.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Yann face à Pierre, il dérape (épisode du 29 novembre)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 27 novembre au 1er décembre 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.