Echappées Belles du 25 novembre : direction l’Aveyron ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 25 novembre 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « L'Aveyron, un souffle nouveau ».





Echappées Belles du 25 novembre, à 20h55 – « L’Aveyron, un souffle nouveau » (inédit)

Terre d’histoire, au patrimoine riche, l’Aveyron comble toutes les envies : évasion, gastronomie, activités sportives, découvertes et sites exceptionnels, le cinquième plus vaste département de France regorge de possibilités. Formé par de grandes régions naturelles, l’Aveyron se caractérise par une géographie exceptionnelle qui offre un harmonieux mélange de paysages dont la beauté et la variété étonnent tels les Causses et les Cévennes…Son authenticité et sa forte identité incitent les jeunes générations et les urbains à s’installer sur ce territoire auparavant délaissé. Jérôme Pitorin va à la rencontre de ces néo-ruraux aux projets innovants et passionnés par leurs terres. Comment se réapproprient-ils l’identité de la région tout en faisant preuve d’initiative ?

Sujets : retour aux sources/La passion des grands espaces/Les hameaux oubliés/L’aligot/Ils font rayonner l’Aveyron/Le marché aux bestiaux de Laissac.



