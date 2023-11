Star Academy du 25 novembre : le 4ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 25 novembre 2023, le prime 4 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour le troisième prime en direct de la Star Academy 2023. Après l’élimination de Lola samedi dernier, ce soir un troisième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 25 novembre 2023, le programme du prime 4

Ce soir, c’est le quatrième prime de la Star Academy. Un prime placé sous le signe des destinés avec la présence de la marraine de la promo 2023, Vitaa, mais aussi Zazie, Vianney, Laura Pausini, Ronisia, et Florent Pagny qui fera une surprise aux élèves.

Rappelons que cette semaine, deux binômes sont nominés : Clara et Julien, et Héléna et Marie-Maud. En fin de soirée, l’un d’eux sera sauvé par les téléspectateurs et les élèves départageront les deux académiciens restants.

Qui sera le troisième élève à quitter l’aventure ?

VIDÉO Star Academy du 25 novembre, la bande-annonce

Star Academy 2023, sondage des nominations de la semaine 3