66 minutes du 10 décembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

66 minutes du 10 décembre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h20 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 10 décembre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 L’interview de François Civil

« Je suis l’Homme de l’année 2023, on est bientôt en 2024 ça veut dire que je ne suis plus l’Homme de l’année. » Ce dimanche, Kareen Guiok Thuram rencontre François Civil à l’occasion de la sortie de son film « Les Trois Mousquetaires : Milady ».



Extrait vidéo

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 sujet non communiqué

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.