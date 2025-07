« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 12 juillet 2025 : coup d’envoi de la saison 7 ce soir

Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 12 juillet 2025 – Ce samedi soir à la télé, M6 lance la saison 7 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme ce soir, 3 épisodes inédits à la suite !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur M6+ et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 12 juillet 2025 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 7 – épisode 1 : Attention ! Nouvelles recrues

John Nolan reprend du service après sa convalescence, mais doute de la rapidité avec laquelle il est revenu. Pendant ce temps, Celina termine sa formation, et l’équipe accueille deux nouvelles recrues, Seth et Miles, qui sont placés sous la supervision de Tim et Lucy.

Saison 7 – épisode 2 : Un super-héros de quartier

Un justicier mystérieux agit dans les rues de Los Angeles, semant le trouble aussi bien chez les criminels que chez les forces de l’ordre. Celina fait ses preuves lors de sa première mission en solo, tandis que Lucy a du mal à cerner Seth, son nouveau stagiaire. L’équipe doit déterminer si ce justicier est un allié ou un danger pour la ville.



Saison 7 – épisode 3 : Haute sécurité

Toujours préoccupé par la menace que représente Jason Wyler pour Bailey, John renforce la protection de leur domicile. Wesley, lui, fait face à un important dilemme moral, tandis que Seth et Miles doivent gérer leur premier incident critique. Nyla et James, de leur côté, s’opposent de plus en plus sur la place que doit occuper la police au sein de leur communauté.