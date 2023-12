Demain nous appartient du 20 décembre : Manon et Nordine prennent cher... (résumé + vidéo épisode 1582 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 20 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1582 de DNA – Manon et Nordine vont prendre cher ce soir dans votre série quotidienne de TF1 href= »https://www.stars-actu.fr/tag/demainnousappartient/ » target= »_blank » rel= »noopener »> »Demain nous appartient ». En effet, ils ont pris de gros risques, Martin et Aurore décident de leur remonter les bretelles…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 20 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1582

Tandis que Gérald est traqué de près par la police suite à l’agression de Kovac, Manon et Nordine ont décidé de prendre des initiatives audacieuses. Bien que leurs parents semblent en colère, les apparences peuvent être trompeuses… Martin et Aurore remontent les bretelles de Manon et Nordine. Mais en réalité ils trouvent qu’ils ont assuré !

Pendant ce temps, la relation entre Nathan et son père semble loin de s’améliorer…

De son côté, Bart dit adieu à Adèle et cherche du réconfort auprès de Sara et Roxane.

VIDÉO Demain nous appartient du 20 décembre 2023 – extrait de l’épisode

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.