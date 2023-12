« Le secret de mon père Noël » : votre téléfilm de Noël ce 8 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Le secret de mon père Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 8 décembre 2023 – Ce vendredi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le secret de mon père Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le secret de mon père Noël » : l’histoire, le casting

Dans le cadre de son métier de journaliste, Campbell propose de réaliser le portrait du nouveau Père Noël d’une petite ville de Louisiane. Il n’est autre que son père biologique, qu’elle n’a quasiment pas connu…

Avec : Jaicy Elliot (Campbell Wallace), Ryan Rottman (Jackson Shepard), Bruce Campbell (Everett Bergeron), Moira Kelly (Jennifer Bergeron)



VIDÉO Le secret de mon père Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Les six Pères Noël ».

« Les six Pères Noël » : l’histoire et le casting

Harper adore Noël ! Aussi, cette mère célibataire a-t-elle imaginé un programme intitulé « Six degrés de Noël ». Dans celui-ci des pères Noël anonymes offrent un cadeau et des instructions à perpétuer.

Avec : Kathryn Davis (Harper McNevin), Steve Lund (Jason Sparks), Kimberly Huie (Pauline McNevin), Ainara Marin-Alleyne (Dani McNevin)