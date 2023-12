Manu dans le 6/10 : Valou de retour à la radio !

Publicité





Alors que Valentin Chevalier, alias Valou, a quitté l’équipe de Manu dans le 6/10 sur NRJ à la fin de la saison dernière, il vient de faire son grand retour à la radio.





En effet, Valou est désormais chroniqueur dans l’émission de Cartman sur Fun Radio.







Vous le retrouverez chaque mercredi soir dans l’émission de Cartman de 19h à 22h.

Rappelons que Valentin avait quitté l’équipe de la matinale d’NRJ après 8 ans passés aux côtés de Manu. Il avait expliqué ne plus prendre plaisir : « Quand ce qu’on fait n’est plus un plaisir alors qu’on est là avant tout pour apporter de la joie, de la bonne humeur et de la légèreté aux gens qui nous écoutent… Alors je pense qu’il vaut mieux partir, prendre du recul, et revenir encore plus fort dans de meilleures conditions »



