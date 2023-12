Star Academy du 30 décembre : le 9ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 30 décembre 2023, le prime 9 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le neuvième prime de la Star Academy 2023. Après l’élimination de Clara il y a deux semaines, ce soir un septième académicien sera éliminé et ne retournera pas au château !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 30 décembre 2023, le programme du prime 9

Ce soir, c’est le neuvième prime de la Star Academy. Un prime spécial « Boum du 31 » où seul le public décidera de l’élimination ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Michaël Jones, La Petite Culotte, Isabelle Boulay, Jeanne Mas, et Ofenbach.

Les nominés – Candice et Djébril, Jdéfendront leur place avec chacun une chanson solo. Le public vote depuis mercredi soir pour sauver l’un d’entre eux ! On connaitra le verdict en fin de soirée.



La liste des chansons de ce prime

– Michael Jones chantera « Je te donne » en duo avec Pierre

– La Petite Culotte chantera « La goffa Lolita » avec Julien

– Isabelle Boulay chantera « Parle moi » avec Axel

– Jeanne Mas chantera « En rouge et noir » avec Héléna

– Le groupe Ofenbach fera un medley

– Lénie chantera « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman

– Julien et Axel chanteront « Take On Me » d’a-ha

– Pierre et Helena chanteront « Photograph » d’Ed Sheeran

– Héléna et Lénie chanteront en duo sur « Tu m’oublieras »

– collégiale sur « Alexandrie Alexandra » à la place de l’hymne

Les nommés chanteront en solo :

– Candice : « Divine Idylle » de Vanessa Paradis

– Djebril : « Diamonds » de Rihanna

VIDÉO Star Academy du 30 décembre, la bande-annonce

Star Academy 2023, sondage des nominations de la semaine 8

