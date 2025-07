Star Academy : Michaël Goldman confirmé comme directeur de la nouvelle saison

Publicité





C’est officiel : Michaël Goldman sera de retour à la direction de la Star Academy pour la nouvelle saison attendue à la rentrée sur TF1 ! Après plusieurs semaines de rumeurs annonçant son possible départ, l’information a été confirmée hier soir lors de la conférence de presse de rentrée de la chaîne.











Une bande-annonce inédite de la prochaine édition de la Star Academy a en effet été dévoilée aux journalistes présents. Les images laissaient apparaître Michaël Goldman lors des castings, confirmant ainsi sa présence et son rôle central pour la saison à venir.

Cette annonce met un terme aux spéculations qui laissaient entendre que le directeur emblématique du château pourrait céder sa place à un autre professionnel de l’industrie musicale. Certains évoquaient même Saïd Boussif comme possible remplaçant. Finalement, TF1 et Endemol ont choisi la stabilité, en renouvelant leur confiance à celui qui a su redonner ses lettres de noblesse au célèbre télé-crochet.

Depuis la relance de la Star Academy en 2022, Michaël Goldman a imposé une direction bienveillante et exigeante, saluée par les téléspectateurs et les anciens élèves. Sa présence assure une continuité et promet une nouvelle saison riche en émotions, en progrès et en moments musicaux forts.



La prochaine saison de la Star Academy devrait démarrer à l’automne, avec un casting encore tenu secret. Mais une chose est sûre : le retour de Michaël Goldman comme directeur ravira les fans du programme, impatients de découvrir les futurs talents qui fouleront le parquet mythique du château. Notez que les répétitrices, Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue, apparaissaient elles aussi sur la bande-annonce hier soir.