66 minutes du 14 janvier : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

66 minutes du 14 janvier 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 14 janvier 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h10 dans 66 minutes : le doc

🔵 Jardinier agressé au cutter : le procès

Après avoir subi des insultes à caractère raciste et été agressé au cutter par un septuagénaire, Mourad, un jardinier de 29 ans témoigne pour la première fois face caméra.



🔵 Testez, c’est payé !

🔵 Andorre : le nouveau Dubaï ?

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Nice : le marché des plaisirs

Nous vous emmenons au cœur de la vieille ville de Nice (Alpes-Maritimes) où se tient cinq jours par semaine le marché du cours Saleya.

Extrait vidéo

Le 17 novembre dernier, Mourad a été victime d'insultes racistes et frappé au cutter par un septuagénaire. A la veille du procès de son agresseur, il témoigne. « Attaque au cutter : le jardinier face à son agresseur »

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.