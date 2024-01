66 minutes du 21 janvier : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 21 janvier 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 21 janvier 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h10 dans 66 minutes : le doc

🔵 Un comique à Miami

Après avoir donné un spectacle en plein air à Miami, l’humoriste et champion de l’improvisation. Redouane s’attaque à la capitale mondiale du stand-up : New York.



Publicité





🔵 Nous sommes devenus professeur remplaçant

🔵 Mieux que les soldes, la seconde main

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Palace des neiges

Nous vous emmenons dans un hôtel d’exception au cœur d’une des stations les plus exclusives des Alpes. Courchevel (Savoie) compte aujourd’hui pas moins de cinq palaces. Parmi eux, “Les Neiges” est l’un des établissements les plus récemment distingués.

Extrait vidéo

Après avoir donné un spectacle en plein air à Miami, l’humoriste et champion de l’improvisation @redouaneshow s’attaque à la capitale mondiale du stand-up : New York. « Un comique à Miami »

📺 #66minutes, ce dimanche à partir de 17H20 sur @M6 pic.twitter.com/c6O2spvbGo — 66Minutes (@66Minutes) January 20, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.