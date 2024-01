Demain nous appartient spoiler : Nathan a un coup de foudre pour... (vidéo épisode du 4 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Nathan va avoir un coup de foudre dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Nathan va tomber immédiatement sous le charme d’une cliente…











Il ne la connait pas mais il s’agit de Lilou, nouvelle élève au lycée Georges Brassens. Et il semblerait que Lilou soit déjà intéressée par un autre… Liam !

Nathan ne sait rien de l’adolescente mais Mona se mêle encore une fois de ce qui ne la regarde pas et elle lui dit que ce n’est pas une fille pour lui ! Mona conseille à Nathan de lâcher l’affaire et de ne pas tenter sa chance… Mais Nathan suivre-t-il les conseils de Mona ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1593 du 4 janvier 2024 : Nathan a un coup de foudre !

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.