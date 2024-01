Les Enfants de la Télé du 21 janvier : les invités de Laurence Boccolini (extrait vidéo)

Publicité





Les Enfants de la Télé du 21 janvier 2024, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h40 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 21 janvier 2024 : les invités

Ce soir, Laurence Boccolini reçoit :

🔵 Keen’V

🔵 Fabienne Thibeault

🔵 Théo Curin

🔵 Karima Charni

🔵 Marc Lavoine



Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro inédit des « Enfants de la Télé » ce dimanche 21 janvier 2024 à 18h35 sur France 2.