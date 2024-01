« Road trip mortel » : votre téléfilm ce 25 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Road trip mortel » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 25 janvier 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Road trip mortel ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Road trip mortel » : l’histoire, le casting

Helen, en route pour aller chercher sa fille Laura pour les vacances, fait monter dans sa voiture Carly, une jeune auto-stoppeuse, qui s’avère être une voleuse professionnelle. La situation ne serait pas si dramatique si elle n’était pas elle-même poursuivie par un tueur qui veut se venger d’elle…

Avec : Sarah Allen (Helen Taylor), Zoë Belkin (Carly), Erica Anderson (Lauren Taylor), Michael Swatton (Trucker)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « La famille du péché ».

« La famille du péché » : l’histoire et le casting

Après un accident de la route, Jenny est plongée dans l’horreur d’une famille qui tente par tous les moyens de maintenir la santé mentale de leur mère en faisant revivre le fantôme de sa fille disparue.

Avec : Cathy Moriarty (Momma), AlexAnn Hopkins (Jenny), Laurie Fortier (Laura), Sam Meader (Clyde)