Star Academy évaluations : le programme et la mécanique très spéciale cette semaine

Publicité





Star Academy évaluations, programme de la semaine 10 – C’est des évaluations bien particulières qui attendent les élèves de la Star Academy pour cette 10ème semaine au château de Dammarie-les-Lys !

Michaël Goldman, le directeur, était au château ce dimanche pour expliquer aux élèves la mécanique du « marathon d’évaluations ».











Publicité





Star Academy : pour semaine marathon, trois évaluations au programme

Il y aura trois évaluations, lundi matin, mardi matin et mercredi matin.

➤ Lundi matin, les 5 élèves passeront devant Pierre et Michaël sur une impro de théâtre. A l’issue de cette évaluation, le moins bon sera écarté et directement nominé !

➤ Mardi matin, les 4 élèves restants passeront l’évaluation de danse devant Malika et Michaël. Il s’agira d’une chorégraphie imposée et d’une partie libre. A l’issue de cette évaluation, là aussi le moins bon sera écarté et nominé à son tour.



Publicité





➤ Mercredi matin, ils ne seront plus que 3 à passer l’évaluation de chant devant tous les professeurs. Ils devront chanter une chanson de Kendji Girac au choix : « Color Gitano », « Evidemment », « Les yeux de la mama », et « Elle m’a aimé ». Les académiciens ont dès maintenant tout ce qu’il faut pour répéter la chanson au cas où.

A l’issue de l’évaluation de chant, le meilleur sera immunisé et décrochera sa place en demi-finale ! Les 4 autres seront nominés et soumis aux votes des téléspectateurs.

A LIRE AUSSI : Star Academy, Djébril réagit après son élimination : « je ne le vis pas du tout mal » (VIDÉO)

Rendez-vous ce dimanche à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.