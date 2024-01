Star Academy : les duos et chansons du 11ème prime du 13 janvier (répartition des titres)

Publicité





Star Academy, liste des duos et chansons du 11ème prime du samedi 13 janvier 2024 – C’est samedi soir qu’aura lieu le 11ème prime de la Star Academy. Un prime à l’issue duquel on connaitra les noms des quatre élèves demi-finalistes !





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2023, la liste des chansons du prime 11 du 13 janvier 2024

Avec les artistes invités :

– Pierre de Maere « Un jour je marierai un ange » avec Axel

– Hoshi « Amour censure » avec Héléna

– Bonnie Tyler « Total Eclipse of the Heart » avec Lénie

– Eloïz « Hey Bro » avec Julien

– MC Solaar « Caroline » avec Pierre

Les solos :

– Pierre « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion

– Axel « Fan » de Pascal Obispo

– Julien « La quête » de Jacques Brel

– Héléna « Memory » de Barbra Streisand

– Lénie « Baby on more time » de Britney Spears



Tous ensemble :

– collégiale sur « One love » de Bob Marley avec Marlene Schaff au piano

