« Un espion ordinaire » : le film inédit ce soir sur France 3 (15 janvier 2024)

« Un espion ordinaire », c’est le film inédit qui vous attend ce lundi soir sur France 3. D’après une histoire vraie enfin déclassée, ce film d’espionnage haletant met en scène un homme d’affaires britannique recruté pour espionner Moscou. Greville Wynne était insoupçonnable… Découvrez Benedict Cumberbatch (le célèbre Docteur Strange) tout simplement bluffant dans la peau d’un espion ordinaire.





A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)







« Un espion ordinaire » : l’histoire de votre film

1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky (Merab Ninidze). Objectif : fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d’allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques…



Avec Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan (série La fabuleuse Mme Maisel) , Jessie Buckley, Anton Lesser…

Bande-annonce vidéo

