Zone Interdite du 14 janvier : sommaire du numéro ce soir sur M6

Zone Interdite du 14 janvier 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un nouveau numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir face au rugby, il s'agit d'une rediffusion avec pour thème « Jackpot ou malédiction : un héritage va changer leur vie ! ».





Zone Interdite du 14 janvier « Jackpot ou malédiction : un héritage va changer leur vie ! »

On en rêve tous un peu… hériter d’un petit pactole qui change le quotidien d’un lointain cousin qui avait une fortune cachée ! La majorité des Français laisse un patrimoine derrière eux, mais les héritiers sont-ils toujours sûrs de toucher leur dû ? Dans le scenario idéal, un héritage peut changer le cours d’une vie. Mais dans un cas sur trois, la succession s’enlise, parfois jusqu’à tourner au cauchemar.

Dans la famille d’Aline, on parle carrément de malédiction. La jeune femme de 25 ans se bat pour démêler une situation inextricable. Il y a vingt ans, son arrière-grand-mère a légué les deux tiers de sa maison à sa femme de ménage. Une décision que sa famille n’a jamais acceptée. Pour eux, cela ne fait aucun doute, il s’agit d’un abus de faiblesse. Alors depuis, tout est bloqué. Après deux décennies de conflits, Aline parviendra-t-elle enfin à trouver une issue ? Et dans quel état va-t-elle récupérer cette maison ?

Quand une succession s’enlise, cela peut tourner à l’obsession. Près de Lyon (Rhône), Joël estime avoir été volé par le fisc. Il aurait dû hériter d’une coquette somme au décès de son cousin qui résidait en Suisse. Mais c’est tout le contraire qui s’est passé : sur le compte suisse du défunt, il a été taxé à 115 %, au point de devoir payer de sa poche 19 000 euros ! Une situation ubuesque, causée par la double imposition de l’État suisse, puis de l’État français. Comment cela est-il possible ? Il a engagé un combat de longue haleine contre l’État, mais parviendra-t-il à obtenir réparation ?

Sans le savoir, vous avez peut-être été privé vous aussi d’une partie de votre héritage. Le chiffre est révoltant : plusieurs milliards d’euros sont en attente d’être distribués aux Français. Il s’agit des contrats d’assurance-vie en déshérence. De l’argent qui dort sur les comptes des banques, des assurances et de la Caisse des Dépôts et Consignations, alors qu’il devrait revenir aux bénéficiaires des contrats ! Les compagnies respectent-elles vraiment leurs engagements ? Comment s’assurer que les héritiers récupèrent leur dû ?

Rechercher les héritiers introuvables, c’est la mission de Matthieu Andriveau. Ce généalogiste est en mission pour retrouver les descendants de Bernard, un ouvrier décédé sans enfant qui laisse derrière lui les économies de toute une vie : 400 000 euros. Matthieu est loin d’imaginer que cette enquête va le mener au bout du monde. Il va y découvrir un insoupçonnable secret de famille !

