Zone Interdite du 28 janvier : sommaire du numéro ce soir sur M6

Zone Interdite du 28 janvier 2024 – « Employés, précaires, fonctionnaires : la France qui travaille mais qui galère »















C’est une réalité vécue par des millions de Français : leur travail ne leur permet plus de maintenir un niveau de vie décent. Parmi eux, on trouve des agents d’entretien, des livreurs et des caissiers qui s’activent tôt le matin et pendant les week-ends. Bien que ces métiers soient indispensables et difficiles, la plupart de ceux qui les exercent peinent à joindre les deux bouts. Ils sont souvent qualifiés d' »invisibles », et on estime qu’ils sont près de treize millions en France.

Mal rémunérés et peu considérés, ces travailleurs font face à des défis tels que le temps partiel imposé, la sous-traitance et des contrats précaires. Au cours d’une enquête d’un an, nous avons cherché à comprendre pourquoi tant de Français ne parviennent plus à vivre de leur travail. Nous avons mis en lumière comment certaines pratiques sectorielles précipitent les salariés dans la précarité, révélant des situations choquantes, même au sein de la fonction publique. Nous nous sommes interrogés sur le rôle des syndicats, censés protéger les salariés, et avons découvert des scandales.



Prenez le cas de Sandra, qui quitte son appartement chaque nuit pour se rendre au travail au centre de Paris. Après 1 heure 30 de transport en voiture et en RER, elle commence son poste d’agent d’entretien au Palais des Congrès. Le soir, elle enchaîne avec un deuxième contrat pour subvenir aux besoins de son fils. Notre enquête a également révélé des conditions de travail inacceptables et insalubres dans le secteur de l’entretien, où six-cent-mille salariés en France sont majoritairement employés à temps partiel.

La sous-traitance s’est généralisée dans de nombreux domaines, notamment dans la livraison, où la pression sur les petits patrons et leurs salariés est énorme. Mathieu, livreur de 30 ans parmi les deux-cent-mille personnes exerçant ce métier en France, prend parfois des risques pour respecter les délais stricts imposés par les géants du secteur tels que Chronopost, Fedex et DHL. Les contrats souvent intenables étranglent les livreurs et leurs patrons avec des pénalités en cas de retard ou d’absence du client.

Même la fonction publique n’est plus épargnée par le malaise qui se propage. Des métiers prestigieux tels que l’enseignement et la police, autrefois respectés et bien rémunérés, sont aujourd’hui associés au déclassement. Certains fonctionnaires, comme Ludovic, l’un des sept-mille policiers contractuels, subissent des conditions moins avantageuses que leurs collègues titulaires. La fonction publique recrute désormais de plus en plus en contrat à durée déterminée, y compris pour des postes cruciaux comme la sécurité. Virginie, ex-contractuelle dans l’Éducation nationale, a vu son équilibre familial voler en éclats après avoir été mutée à trois-cents kilomètres de chez elle, malgré l’espoir d’une plus grande stabilité en devenant titulaire.

« Employés, précaires, fonctionnaires : la France qui travaille mais qui galère », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.