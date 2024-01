Star Academy : qui a été éliminé lors de la 2ème demi-finale ? (résumé + replay prime du 27 janvier 2024)

Publicité





Star Academy, résumé de la 2ème demi-finale du samedi 27 janvier 2024 – C’est parti pour le treizième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Héléna et Pierre ouvrent le bal sur « Aller plus haut » de Tina Arena. Pierre commence dans le public aux côtés de Victorien, tandis qu’Héléna est de l’autre côté avec Marie-Maud. Julien les rejoint sur la fin.





Nikos accueille l’huissier de justice qui annonce que c’est très serré et que ça l’a été toute la semaine. La soirée va être décisive !







Magnéto sur Pierre, qui chante ensuite avec David Hallyday « Tu ne m’as pas laissé le temps ». Michaël dit avoir complètement oublié que c’était un élève et le félicite.

Héléna chante en duo avec Julien sur « J’irai où tu iras » de Céline Dion.



Place ensuite au duel vocal. Héléna et Pierre s’affrontent sur « J’oublierai ton nom » de Carmel et Johnny Hallyday. Michaël, Cécile, Adeline et Malika ne se prononcent ni pour l’un ou ni pour l’autre, ils les félicitent tous les deux. Seul Pierre affirme qu’il choisirait Héléna.

Malika est dans le public aux côtés des parents de Pierre, qui sont très fiers de lui, ainsi que Victorien. Il affirme que dès le début avant le premier prime en l’entendant répéter, il savait qu’il irait loin.

Magnéto sur les plus beaux duos d’Héléna. Elle chante ensuite « J’y crois encore » avec Lara Fabian. Pierre affirme que c’était sa meilleure performance depuis le début. Malika est avec les parents d’Héléna, super fiers. Marie-Maud est là aussi.

Nikos annonce une grande nouvelle au sujet de la tournée : ils vont se produire à l’Accor Arena ! Héléna, Pierre et Julien sont sous le choc.

Pierre chante en duo avec Julien sur « Les murs de poussières » de Francis Cabrel.

Place au duo carte blanche. Pierre et Héléna s’affrontent sur « In the stars » de Benson Boone et Philippine Lavrey. Pierre donnerait sa voix à Pierre, Adeline les a adorés, Michaël ne souhaite pas les départager mais il salue Héléna. Cécile a trouvé le moment pur, elle parle de « deux très belles âmes ».

Héléna chante avec Sophie Ellis-Bextor « Murder on the Dancefloor ». Malika salue leur énergie.

Pour son solo, Pierre interprète « Perfect » d’Ed Sheeran. Les profs sont unanimes : ils ont adoré ! Adeline dit qu’elle a envie d’aller voir Pierre seul à Bercy !

Magnéto Star Ac Mix

Julien, Héléna et Pierre font un medley avec Gims. Adeline salue la performance des trois académiciens.

Pour son solo, Héléna chante « Skinny Love » de Birdy. Malika la remercie, elle pense qu’elle doit inspirer beaucoup de jeunes artistes. Michaël note des problèmes de tempo et de justesse. Adeline fait remarquer la difficulté.

WoodKid chante en duo avec Pierre sur « Run boy run ». Adeline affirme que c’était l’un des plus grands moments de la saison !

Place ensuite au duel à capella. Pierre commence avec son texte, il termine à capella avec « Vie d’artiste » de La Zarra. Héléna enchaine avec son texte et finit sur « Voilà » de Barbara Pravi.

Magnéto des réactions des supporters de Pierre et Héléna dans leurs villes.

Julien et Héléna chantent ensemble pour la dernière fois. Ils interprètent « Une nuit sur son épaule » de Véronique Sanson et Marc Lavoine.

Héléna éliminée de la Star Academy 2023

00h00 : c’est l’heure du verdict. Nikos annonce que c’est Pierre qui rejoint Julien en finale ! Héléna est donc éliminée !

Star Academy 2023, le replay du prime 13 du 27 janvier

