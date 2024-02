Publicité





20h30 le dimanche du 4 février 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 4 février 2024 : les invités

> L’interview : Teddy Riner

Avec sa stature imposante de 2,04 mètres, le judoka a établi des records exceptionnels dans sa discipline : onze fois champion du monde, quintuple champion d’Europe, médaillé d’or en solo aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et à Rio en 2016, ainsi qu’en équipe mixte à Tokyo en 2021. Ces exploits remarquables s’ajoutent à son rôle de porte-drapeau de l’équipe de France aux JO de Rio. À seulement six mois des Jeux de Paris 2024, Teddy Riner a décidé de faire son retour dans les compétitions, participant au Grand Slam de Paris ce dimanche 4 février. Cette participation peut être considérée comme une préparation avant peut-être d’inscrire de nouveaux faits marquants dans l’histoire de sa carrière.

> La success story de Simon Porte Jacquemus

Le créateur de mode, qui incarne une génération, occupe désormais le rôle de figure emblématique de la mode en France. Issu d’un milieu modeste, il fonde sa propre marque, Jacquemus, en 2009. Son style épuré et sa parfaite maîtrise de la mise en scène et des médias sociaux suscitent l’admiration. En 2012, à l’âge de seulement 22 ans, il devient le créateur le plus jeune à participer à la Fashion Week de Paris. Aujourd’hui à la tête d’un véritable empire de la mode, Simon Porte Jacquemus a dévoilé sa nouvelle collection, intitulée « Les Sculptures », lors de son défilé printemps-été 2024 à la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes).



Publicité





> Le live de Santa

Sous le véritable nom de Samanta Cotta, elle évolue dans l’univers musical dès son enfance, particulièrement influencée par sa mère, Diana Eckert, chanteuse du groupe Daisy Duck. En collaboration avec des camarades de lycée, la jeune Niçoise forme le groupe Hyphen Hyphen, qui connaît un succès fulgurant en France et à l’international avec des tubes tels que « Just need your love » ou « Too Young », ce dernier devenant l’hymne officiel de l’Euro de football féminin en 2022. En 2022, Santa décide de se lancer dans une carrière solo tout en restant active au sein de Hyphen Hyphen. Son single « Popcorn salé » atteint plus de 40 millions de streams. L’artiste dévoile en novembre 2022 son premier EP intitulé « 999 ».

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV