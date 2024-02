Un si grand soleil du 5 février : Ludo ment à la police (résumé et vidéo épisode 1327 en avance)

Publicité





Yann vient à l’hôpital interroger Hélène. Alain lui explique qu’il ne pourra pas la voir longtemps, elle vient de se réveiller et souffre d’une amnésie post-traumatique. Yann lui demande si elle peut simuler cet état, Alain dit que oui mais il ne pense pas que ce soit son cas. Alain lui assure que c’est le trou noir dans sa tête. Il lui dit d’y aller doucement.

Yann vient parler à Hélène. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Yann lui demande de la dernière chose dont elle se souvient, elle réfléchit mais ne sait pas… Elle lui dit que c’est comme si elle n’arrivait pas à ranger ses souvenirs. Yann lui montre une photo de Christian et lui demande si elle le connait. Elle le reconnait et demande si c’est à cause de lui qu’elle est là. Elle dit à Yann que ce n’est pas quelqu’un de bien, ils ont été ensemble et il s’est servie d’elle avant de la jeter comme une m****. Elle dit ne pas l’avoir revu depuis des mois. Yann lui montre ensuite une photo de Christian mort, Hélène est bouleversée. Yann lui demande si elle est sure de ne se souvenir de rien…



Evan demande à Robin de venir à table mais il ne veut pas manger. Il n’a pas faim et quand Evan lui demande s’il a révisé, il dit qu’il s’en fout. Il part voir Louis. Evan et Chloé s’inquiètent.

Alix peut retourner à la galerie. Elle met la clé usb de Christian dans son ordinateur…

Tom retrouve Achille, il a le sourire. Maéva a quitté Robin, mais Tom a peur elle était mal. Achille pense que ça prouve que c’est une meuf bien. Tom craint que Robin ne lâche pas. Achille ne comprend pas ce qu’il veut de plus.

Ulysse retrouve Alix et lui demande comment ça s’est passé chez les flics. Il lui demande ce qu’elle fait, Alix lui explique que Christian a vidé ses comptes… Elle lui parle de la clé usb, elle espère retrouver l’argent de Christian ! Ulysse pense que si c’est à cause de ça qu’il est mort, c’est pas une bonne idée. Alix lui demande de l’aider !

Robin est avec Louis, il lui demande des infos sur le nouveau mec de Maéva. Louis ne sait pas grand chose. Pendant ce temps là, Maéva en parle à Thaïs. Louis vient les servir au bar, il est très agressif avec Maéva… Thaïs reproche à Louis de lui parler comme ça, Maéva a été honnête.

Claire s’occupe d’Hélène, elle est hantée par la photo de Christian mort et elle ne se souvient de rien. Hélène lui demande si c’est elle qui l’a tué mais Claire lui dit que personne ne sait. Quelqu’un lui a tiré dessus, elle s’est peut être défendue… Hélène fait une crise d’angoisse. Alain, David et Claire en parlent, ils pensent qu’Hélène est fragile et qu’elle peut avoir tué Christian. Alain culpabilise de n’avoir rien vu.

Yann fait le point avec Becker, Hélène dit ne pas avoir vu Christian depuis longtemps. Becker pense que ça n’exclut pas le crime passionnel… Il dit d’enquêter du côté de Christian et d’Alix. Yann va interroger Ludo, Becker pense que sous la pression Ludo va tout dire.

Maéva retrouve Tom, il aimerait la voir graffer. Mais Maéva lui explique qu’elle aime pas qu’on la regarde, elle ne supportait qu’avec Robin… Tom se vexe… Maéva rentre travailler chez elle.

Florent retrouve Claire, elle est ailleurs. Claire dit qu’elle pense à Hélène, elle a presque pitié d’elle. Elle lui demande de défendre Hélène, elle peut être tué Christian et va avoir besoin d’un très bon avocat. Florent n’en revient pas mais Claire se souvient qu’elle a sauvé son père. Et elle savait qu’elle n’allait pas bien, elle n’a rien fait. Florent est d’accord pour la défendre.

Au commissariat, Ludo est interrogé par Yann. Il lui demande de tout lui raconter et lui met la pression au sujet d’Alix. Il lui demande s’il ne l’a pas quittée des yeux et si elle a pu récupérer un effet personnel de Christian… Ludo lui assure que ce n’est pas possible, il ne l’a pas quittée !

