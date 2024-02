Audiences 7 février 2024 : « Tout cela je te le donnerai » en tête devant « The Resident »

Publicité





Audiences 7 février 2024 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la nouvelle série inédite « Tout cela je te le donnerai », qui a rassemblé 3,91 millions de téléspectateurs pour 20,5% de pda.





C’est devant TF1 et le lancement de la dernière saison de « The Resident ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont captivé en moyenne 2,01 millions de téléspectateurs pour 10,8% de pda. C’est le plus mauvais lancement historique de la série médicale !







Audiences 7 février 2024 : les autres chaînes

Derrière, France 3 suit avec le match de Coupe de France PSG / Brest. La victoire des parisiens a rassemblé 1,95 million de téléspectateurs pour 10,6% de pda.

M6 est juste derrière avec la nouvelle soirée de « Qui veut être mon associé ? », suivie hier soir par 1,73 million de téléspectateurs pour 8,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie