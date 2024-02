Star Academy, Pierre dans « Bonjour ! » : cette artiste avec laquelle il rêve de faire un duo (VIDÉO)

Publicité





Pierre Garnier, grand gagnant de la Star Academy, était invité de Bruce Toussaint ce matin dans « Bonjour ! La Matinale » sur TF1.





« C’est vrai que c’est beaucoup d’un coup. On était enfermés, on n’avait pas trop d’infos et là, l’engouement qu’il y a, je trouve que c’est truc génial. Mais c’est vrai que c’est énorme » a confié Pierre.







Sur le moment où Nikos Aliagas annonce qu’il a remporté la victoire : « Franchement c’était un soulagement ! On avait un gros prime à faire, c’était très intense et on l’a bien fait donc on était très fiers de nous. Là quand il dit mon nom c’est vrai que je n’arrive pas vraiment à réaliser. Tout le monde me saute dessus, c’est un peu le moment de fiesta. On est juste tous contents d’avoir fini cette aventure« .

« On avait à peu près une douzaine de chansons chacun, à apprendre en 2 jours. C’est très intense et c’est pour ça que la victoire et la compétition étaient pas forcément là » a expliqué Pierre alors que Karima Charni a salué la bienveillance, le travail et l’authenticité des 13 candidats de cette saison de la Star Academy.



Concernant ses influences musicales : « Il y en a beaucoup. J’écoute plein de style différents. J’ai commencé par écouter du hard-rock, Led Zeppelin, et après je me suis pas mal orienté vers la pop donc Ed Sheeran, Justin Bieber, Angèle »

Pierre a alors confié qu’il adorerait enregistrer un duo avec Angèle : « J’aimerai beaucoup mais voilà ça reste un rêve !« .

Sur ce que le procure la musique au quotidien : « Quand je chante c’est une façon de m’évader. La Star Ac ça m’a permis de beaucoup m’ouvrir et d’extérioriser mes sentiments en chantant. Du coup maintenant ça me permet d’être moi même et d’interpréter. (…) Je prends juste du plaisir à chanter« .

VIDÉO Pierre Garnier dans Bonjour ! La Matinale

