Cash investigation du 22 février : le sommaire de votre émission ce soir

Cash investigation du 22 février 2024 – Nouveau numéro inédit du magazine « Cash investigation » avec Elise Lucet ce soir sur France 2. Aujourd'hui, elle a pour thème « Énergie, covid : les profiteurs de crise ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV.







Cash investigation du 22 février 2024 : au sommaire ce soir

Lorsqu’une crise majeure survient, elle affecte l’ensemble de la population, mais certains individus en profitent pour accroître leur richesse. Par exemple, lors de l’augmentation du prix de l’électricité ou des pressions exercées sur notre système de santé par la pandémie de covid, de nombreux perdants émergent, mais également quelques grands bénéficiaires. Cash Investigation a mené une enquête sur ces opportunistes de crise.

Depuis la libéralisation du marché, de nombreux fournisseurs d’électricité ont émergé pour concurrencer EDF, promettant des tarifs attractifs et une énergie plus respectueuse de l’environnement. Cependant, lorsque les prix ont grimpé en flèche, certains de ces fournisseurs n’ont pas hésité à spéculer et à réaliser des profits considérables au détriment de leurs clients, y compris ceux d’EDF.



Une nouvelle profession a vu le jour sur ce marché : les courtiers, ciblant notamment les boulangers et les PME qui subissent de plein fouet la hausse des coûts énergétiques. La journaliste Claire Tesson a examiné les pratiques de ces intermédiaires prêts à tout pour vendre des contrats d’électricité, rencontrant des artisans qui ont fait confiance à ces courtiers et ont eu d’importantes désagréables surprises sur leurs factures.

La pandémie de covid a profondément perturbé notre quotidien et entraîné un ralentissement économique. Cependant, elle a également été une aubaine pour les laboratoires d’analyse médicale. En 2020, le chiffre d’affaires des six principaux acteurs du secteur a augmenté de 85 %, atteignant près de 7 milliards d’euros entièrement pris en charge par la Sécurité sociale.

Cash Investigation dévoilera comment les dirigeants d’un de ces laboratoires ont acquis des propriétés luxueuses sur la Côte d’Azur grâce aux gains générés par la crise sanitaire.

Cette prospérité du secteur n’est pas passée inaperçue dans le monde financier. Cash Investigation détaillera comment des fonds d’investissement français et étrangers sont devenus actionnaires d’un des plus grands laboratoires français. Une opération potentiellement très lucrative pour les actionnaires, mais au détriment des salariés et des patients.

À la suite de cet épisode inédit de Cash Investigation, le magazine proposera un débat approfondi où des invités de divers horizons répondront aux questions d’Élise Lucet.

