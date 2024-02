« Coup de foudre en harmonie » : votre téléfilm ce 23 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre en harmonie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 23 février 2024 – Ce vendredi après-midi et pour bien terminer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Coup de foudre en harmonie ».





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre en harmonie » : l’histoire, le casting

Violet McKay dispose de quinze jours, soit jusqu’à la Saint-Valentin, pour aider Charles Carver à retrouver l’usage de la parole grâce à la musicothérapie. Son objectif ultime : obtenir son diplôme et réaliser son rêve professionnel en devenant musicothérapeute à l’hôpital universitaire. Cependant, la tâche de la jeune femme se révèle bien plus complexe que prévu. Blake Williams, cardiologue et petit-fils de Charles, se montre extrêmement sceptique quant aux bienfaits de la musique sur le rétablissement de son grand-père. Malgré les tentatives de ce séduisant médecin pour entraver les progrès de Violet, la détermination et le talent de la jeune femme sont des atouts qui pourraient bien changer la donne.

Avec : Jessica Lowndes (Violet), Linden McMillan (Violet, jeune), Jesse Metcalfe (Le docteur Blake Williams), Christie Burke (Desiree Deguzman), Michael St. John Smith (Charles Carver)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre au Château de glace ».

« Coup de foudre au Château de glace » : l’histoire et le casting

La famille Walsh part célébrer le mariage de Meg et Tony dans un endroit extraordinaire : L’hôtel de glace, un château de contes de fées, entièrement sculpté dans la glace. Jenny, la sœur de Meg et son témoin, est une jolie célibataire, qui travaille comme correctrice dans une maison d’édition. Elle aimerait devenir auteure de contes pour enfants. Le témoin de Tony s’appelle Craig, il est veuf depuis deux ans et vient au mariage accompagné de sa fille unique, la petite Sara. Meg, ravie, pense avoir trouvé en Craig le parfait prince charmant pour Jenny. Et en effet, Jenny tombe sous le charme de Craig et entre elle et la petite Sara, l’entente est immédiate. Jenny est drôle, charmante, elle invente des histoires fabuleuses et adore faire du toboggan sur la glace…

Avec : Emilie Ullerup (Jenny), Kevin McGarry (Craig), Meghan Heffern (Lana), Habree Larratt (Sara)