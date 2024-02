Demain nous appartient du 27 février : qui a piégé Jordan ? Simon a une idée ! (résumé + vidéo épisode 1631 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 27 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1631 de DNA – Jordan est en prison pour le meurtre d’Alban ce soir dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». Simone est convaincu que quelqu’un a piégé Jordan et il a sa petite idée…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 27 février 2024 – résumé de l’épisode 1631

Audrey est angoissée par la détention provisoire de son fils et discute de la situation avec son avocat en présence de son compagnon, Damien. Simon est convaincu que Jordan a été manipulé et piégé par Laure Cotentin. Il pense qu’elle avait tout prévu et qu’elle a utilisé Jordan pour se débarrasser de son compagnon jaloux et possessif. Petit espoir pour Jordan : qu’elle ait laissé des traces dans l’appartement des Roussel en venant placer l’arme du crime !

Pendant ce temps là, Nordine doit se dévêtir, tandis que Diego éprouve des difficultés à saisir les sentiments des filles.

VIDÉO Demain nous appartient du 27 février 2024 – les premières minutes de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.