Envoyé Spécial du 1er février : spéciale monde agricole ce soir sur France 2 (sommaire et reportages)

Publicité





Envoyé Spécial du 1er février 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A voir exceptionnellement dès 20h40 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 1er février 2024 : sommaire et reportages de ce soir

À partir de 20h40, Elise Lucet débutera avec un premier reportage plongeant au cœur de la mobilisation des agriculteurs en Bretagne et en Occitanie, ainsi que dans les convois convergent vers Paris. Le second reportage mettra en lumière les défis auxquels font face les jeunes agriculteurs pour s’installer, notamment en raison de la hausse des coûts fonciers.

Elise Lucet visitera une exploitation agricole et interrogera Dominique Schelcher, PDG de Système U, sur les prix des produits alimentaires et la responsabilité de la grande distribution face aux difficultés rencontrées par les agriculteurs.



Publicité





Ensuite, Julian Bugier animera en direct un débat intitulé « Agriculteurs : comment sortir de la crise ? ». Les participants, dont des agriculteurs, des représentants syndicaux et des experts, analyseront les causes de la crise actuelle et discuteront des solutions possibles. Les thèmes abordés incluront la garantie d’une rémunération équitable pour les agriculteurs et la conciliation entre la politique environnementale et le quotidien des agriculteurs dans leur mission de nourrir la population française.

Le programme « Nous les Européens », présenté par Eléonore Gay, traitera du mécontentement croissant des agriculteurs en Europe dans un épisode intitulé « Agriculture, l’Europe en colère ». L’émission reviendra sur le rôle de l’Union européenne, en mettant particulièrement l’accent sur l’inflation des normes et la manière dont elle répond aux préoccupations des agriculteurs à travers le continent.

Eléonore Gay interrogera Olof Gill, porte-parole de la Commission européenne pour l’agriculture et le commerce, ainsi que Benoît Biteau, député vert européen et Vice-président de la Commission de l’agriculture et du développement rural.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 20h40 sur France 2 et en replay sur France.TV